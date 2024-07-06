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Россияне приобрели новую потребительскую привычку

Источник:
Sibnet.ru
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Новая потребительская привычка сформировалась среди россиян — состоятельные люди стали чаще оформлять рассрочку.

Несмотря на относительно высокий доход, граждане все чаще разбивают оплату на части. При этом речь зачастую идет о покупках на небольшие суммы. Так, стоимость пятой части товаров, которые россияне берут в рассрочку, не превышает 1 тысячи рублей.

Причин такому поведению несколько, пишет «Российская газета». Благодаря рассрочке потребитель не вредит своему бюджету. Кроме того, небольшая сумма оплаты в момент покупки делает ее более комфортной психологически.

Услуга оплаты по частям больше всего пользуется популярностью у миллениалов и зумеров. Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду, товары для дома и электронику.

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Экономика #Торговля
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galeon73

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mosquito__2010

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physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай