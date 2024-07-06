Россияне приобрели новую потребительскую привычку

Новая потребительская привычка сформировалась среди россиян — состоятельные люди стали чаще оформлять рассрочку.

Несмотря на относительно высокий доход, граждане все чаще разбивают оплату на части. При этом речь зачастую идет о покупках на небольшие суммы. Так, стоимость пятой части товаров, которые россияне берут в рассрочку, не превышает 1 тысячи рублей.

Причин такому поведению несколько, пишет «Российская газета». Благодаря рассрочке потребитель не вредит своему бюджету. Кроме того, небольшая сумма оплаты в момент покупки делает ее более комфортной психологически.

Услуга оплаты по частям больше всего пользуется популярностью у миллениалов и зумеров. Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду, товары для дома и электронику.