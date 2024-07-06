Минтруд сделает 31 декабря 2025 года выходным за счет переноса праздничных дней, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат»,— сказал министр.

Таким образом, 31 декабря будет нерабочим днем два года подряд — в 2024-м и 2025-м. В 2024 году праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. В 2025 году 31 декабря выпадает на среду.

В Госдуму ранее уже вносили законопроект о переносе на 31 декабря выходного с 8 января. Авторы проекта закона объясняли, что перед Новым годом многие работники берут отгулы или отпуска. В январе 2023 года правительство не поддержало документ.