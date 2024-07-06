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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западное издание описало зверское убийство российского пленного

Источник:
The New York Times
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Украинские военные убили выстрелом в голову российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, пишет американская газета The New York Times.

Издание ссылается на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе, который оказался свидетелем убийства. По его словам, российский солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского.

«Член команды искал бинты. Один из солдат ВСУ подковылял и выстрелил в туловище российского солдата. Он упал, все еще дыша. Другой солдат выстрелил ему в голову», — цитирует Гроссе американская газета.

Медик признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий, добавили в публикации. В частности, он рассказал, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского военного.

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galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай