Западное издание описало зверское убийство российского пленного

Украинские военные убили выстрелом в голову российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, пишет американская газета The New York Times.

Издание ссылается на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе, который оказался свидетелем убийства. По его словам, российский солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского.

«Член команды искал бинты. Один из солдат ВСУ подковылял и выстрелил в туловище российского солдата. Он упал, все еще дыша. Другой солдат выстрелил ему в голову», — цитирует Гроссе американская газета.

Медик признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий, добавили в публикации. В частности, он рассказал, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского военного.