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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные освободили населенный пункт Сокол

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход части ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается.

Отмечается, что освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье. Также российские военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Волчьего, Острого, Селидово, Восхода и Торецка.

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Оборона #Конфликты
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