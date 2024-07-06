Российские военные освободили населенный пункт Сокол

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход части ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается.

Отмечается, что освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье. Также российские военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Волчьего, Острого, Селидово, Восхода и Торецка.