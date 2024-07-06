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Ипотечные ставки побили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Ставки по ипотеке в России достигли рекордных 23%, следует из обнародованных данных компании «Этажи».

«За последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке, часть кредитных организаций готова выдавать ипотеку по ставке 23% годовых», — рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова

По ее словам, средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%. В этих условиях россияне, решившиеся на покупку жилья в ипотеку сейчас, стараются минимизировать ежемесячный платеж различными способами.

Один из способов снизить платеж — заплатить единовременную комиссию банку. Также выросла актуальность торга с собственниками недвижимости при покупке «вторички», отметила Решетникова.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай