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Оценены риски завоза бубонной чумы в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Риски распространения чумы в России исключены, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство отметило, что за последнее десятилетие в нашей стране не было зафиксировано ни одного случая чумы человека.

«Проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, организована вакцинация населения по эпидемическим показаниям в природных очагах, регулярно приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметило ведомство.

Также указывается, что на территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

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galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай