Оценены риски завоза бубонной чумы в Россию

Риски распространения чумы в России исключены, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомство отметило, что за последнее десятилетие в нашей стране не было зафиксировано ни одного случая чумы человека.

«Проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы»,— говорится в сообщении.

Кроме того, организована вакцинация населения по эпидемическим показаниям в природных очагах, регулярно приводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, отметило ведомство.

Также указывается, что на территории России вакцина против чумы имеется в достаточном количестве, разработаны и зарегистрированы также диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.