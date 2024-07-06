Искусственный интеллект в смартфонах Samsung станет платным

Samsung сделает платным функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI, сообщает пресс-служба компании.

До конца 2025 года пользователи смогут пользоваться функциями Galaxy AI бесплатно, однако с 2026 года за них будет взиматься плата. Ранее корпорация рассматривала возможность монетизации этих функций.

Система Galaxy AI была представлена в конце 2023 года вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S24. Вскоре с обновлением до One UI 6.1 ИИ-функции появились и на других флагманских гаджетах Samsung.

Пока что пользоваться ими можно бесплатно. Стоимость подписки, которая будет взиматься за пользование Galaxy AI с 2026 года, пока не разглашается.