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Искусственный интеллект в смартфонах Samsung станет платным

Источник:
Sibnet.ru
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Samsung сделает платным функции с поддержкой искусственного интеллекта Galaxy AI, сообщает пресс-служба компании.

До конца 2025 года пользователи смогут пользоваться функциями Galaxy AI бесплатно, однако с 2026 года за них будет взиматься плата. Ранее корпорация рассматривала возможность монетизации этих функций.

Система Galaxy AI была представлена в конце 2023 года вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S24. Вскоре с обновлением до One UI 6.1 ИИ-функции появились и на других флагманских гаджетах Samsung.

Пока что пользоваться ими можно бесплатно. Стоимость подписки, которая будет взиматься за пользование Galaxy AI с 2026 года, пока не разглашается.

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mosquito__2010

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physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай