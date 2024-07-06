Новым президентом Ирана стал врач‑реформист

Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. Об этом сообщило МВД Исламской Республики после подсчета всех бюллетеней.

По результатам обработки всех 30,530 миллиона бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 миллиона голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент Саид Джалили получил 13,538 миллиона голосов (44,3%). Отмечается, что явка на этих выборах составила 49,8%.

Масуд Пезешкиан ранее обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране. Однако президент — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Пезешкиан, который является этническим азербайджанцем, станет девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. До своей политической карьеры он был кардиохирургом.