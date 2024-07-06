США начали скупать российский уран

Соединенные Штаты нарастили закупки обогащенного урана из России до 209,5 миллиона долларов, то является максимумом с марта 2023 года.

Москва возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле. За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны, следует из опубликованных американским правительством статических данных, пишет РИА Новости.

Кроме того, Соединенные Штаты закупали уран у Пекина, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии. За все время США приобрели обогащенного урана на максимальную сумму — 987 миллионов долларов.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз в США необлученного и низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями.