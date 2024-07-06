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США начали скупать российский уран

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты нарастили закупки обогащенного урана из России до 209,5 миллиона долларов, то является максимумом с марта 2023 года.

Москва возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле. За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны, следует из опубликованных американским правительством статических данных, пишет РИА Новости.

Кроме того, Соединенные Штаты закупали уран у Пекина, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Казахстана и Бельгии. За все время США приобрели обогащенного урана на максимальную сумму — 987 миллионов долларов.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз в США необлученного и низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями.

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galeon73

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physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай