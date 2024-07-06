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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный в одиночку уничтожил здание миной

Источник:
WarGonzo
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Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной ТМ-62 здание, где заняли позиции военные Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Полуразрушенное здание использовалось украинскими солдатами как укрытие. На опубликованных кадрах российский военный подкрался к постройке и закинул мину в окно, после чего произошел мощный взрыв.

Он полностью разрушил строение. Примечательно, что противотанковая мина ТМ-62 весит около 10 килограммов, чтобы добраться с ней до здания и закинуть в окно, требуется недюжинная сила.

Отмечается, что российский боец, использовавший такой необычный способ уничтожения укрепленной позиции, остался жив, но получил контузию.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

galeon73

а еще бы предложили прожить депутатам на зарплату реальную, а не по их подсчетам . да вообще все нововведения...

mosquito__2010

Там еще не хватает кадров с видео роликов про бесконечные украинские кладбища, и что бы так фраза на...

physx

Я предлагаю Бидону спать непрерывно и ваще не работать😃

mosquito__2010

Ты бы тебе бы да дабы да кабы чё то ржу слушай