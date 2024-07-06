Российский военный в одиночку уничтожил здание миной

Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной ТМ-62 здание, где заняли позиции военные Вооруженных сил Украины. Видео опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Полуразрушенное здание использовалось украинскими солдатами как укрытие. На опубликованных кадрах российский военный подкрался к постройке и закинул мину в окно, после чего произошел мощный взрыв.

Он полностью разрушил строение. Примечательно, что противотанковая мина ТМ-62 весит около 10 килограммов, чтобы добраться с ней до здания и закинуть в окно, требуется недюжинная сила.

Отмечается, что российский боец, использовавший такой необычный способ уничтожения укрепленной позиции, остался жив, но получил контузию.