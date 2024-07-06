Затерянный мир нашли под ледяным панцирем Антарктиды

Международная команда ученых обнаружила под ледяным покровом Антарктиды крупную трансконтинентальную речную систему эпохи эоцена.

По оценке исследователей, она процветала в период от 44 до 34 миллионов лет назад. Открытие было сделано после изучения образцов породы, взятых с шельфа моря Амундсена в Западной Антарктиде, говорится в статье, опубликованной журналом Science Advances.

В результате были идентифицированы отложения со слоями из двух различных периодов. Более древний датируется серединой мелового периода. Он содержит следы окаменелостей, спор и пыльцы из умеренного тропического леса возрастом около 85 миллионов лет.

Более поздний верхний слой возрастом от 34 до 44 миллионов лет в основном состоит из песка среднего и позднего эоцена. Ученым также удалось найти скрытый подо льдами рельеф, напоминающий слоистую структуру системы дельты реки.

Отложения из второго слоя могут представлять собой остатки прибрежно-устьевых болот, которые были соединены реками и ручьями. По оценкам исследователей, общая протяженность этой системы могла превышать 1500 километров.