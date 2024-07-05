Обнаружено древнейшее в мире произведение искусства

Наскальный рисунок свиньи и двух антропоморфных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси имеет возраст не менее 51 200 лет, выяснила международная команда ученых. Таким образом, это самое древнее из известных изображений в истории человечества.

Пещерное изображение было обнаружено в 2017 году, однако его датировка завершилась лишь только сейчас. Исследователи снимали слои наросшего на картине известняка, испаряли его лазером и датировали каждый слой по соотношению урана и образующегося при его распаде тория.

Самое древнее известное изображение в мире Фото: © скриншот из статьи в журнале Nature

Возраст предыдущего рисунка-рекордсмена составляет 44 тысячи лет. Наскальная картина со сценами охоты также была обнаружена на острове Сулавеси в Индонезии, причем в одной из соседних пещер.

Ученые отмечают, что в раскопках на территории региона часто встречается тщательно выполненное изображение свиньи. Скорее всего, это животное обладало огромным экономическим значением для местных жителей.