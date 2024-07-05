НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружено древнейшее в мире произведение искусства

Источник:
Nature
244 0

Наскальный рисунок свиньи и двух антропоморфных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси имеет возраст не менее 51 200 лет, выяснила международная команда ученых. Таким образом, это самое древнее из известных изображений в истории человечества.

Пещерное изображение было обнаружено в 2017 году, однако его датировка завершилась лишь только сейчас. Исследователи снимали слои наросшего на картине известняка, испаряли его лазером и датировали каждый слой по соотношению урана и образующегося при его распаде тория.

Самое древнее известное изображение в мире
Самое древнее известное изображение в мире
Фото: © скриншот из статьи в журнале Nature

Возраст предыдущего рисунка-рекордсмена составляет 44 тысячи лет. Наскальная картина со сценами охоты также была обнаружена на острове Сулавеси в Индонезии, причем в одной из соседних пещер.

Ученые отмечают, что в раскопках на территории региона часто встречается тщательно выполненное изображение свиньи. Скорее всего, это животное обладало огромным экономическим значением для местных жителей.

Еще по теме
Ученые нашли способ отследить звездолеты инопланетян
Муравьи оказались умелыми хирургами
Создан самый сложный лабиринт в мире. ФОТО
Найден способный выжить на Марсе мох
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Генштаб России назвал срок завершения СВО
Обсуждение (0)
Картина дня
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
Минобороны показало подробную карту боевых действий
Байден пообещал больше спать и меньше работать
Набиуллина объяснила, почему нельзя изолировать Россию
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
46
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
32
Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным
31
Российские военные заполучили систему наведения ракеты ATACMS