Игрокам Escape from Tarkov заплатят за поимку читеров

Игроки сетевого шутера Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games теперь смогут заработать на выявлении читеров.

Игра ранее получила патч 0.14.9.5, который содержит новую меру борьбы против читеров. Пользователи Escape from Tarkov и раньше могли сообщать о замеченных нарушениях правил, однако с выходом патча у них появился для этого стимул — компенсация в виде игровой валюты.

Награду за выявление читера осведомители будут получать после его блокировки вместе с сообщением об успешном отчете. Компенсация за несколько удачных «репортов» суммируется. При этом размер выплат официально не называется.

Также в обновлении 0.14.9.5 PvE-режим с сохранением прогресса стал доступен офлайн. На локальном компьютере будут проходить соло-рейды. Для групповых рейдов сохраняется использование сервера.

В патче доработали искусственный интеллект враждебных бойцов ЧВК в PvE. Теперь они могут перемещаться по всей карте, чаще переходят на быстрый бег, реагируют на сообщения других ботов.