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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало подробную карту боевых действий

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России представило карту боевых действий в зоне спецоперации с взятыми под контроль населенными пунктами. Видео с картами опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Так, на обнародованных кадрах отмечены поселки Степовая Новоселовка в Харьковской области, а также поселки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой народной республике. Все населенные пункты были взяты под контроль за неделю с 29 июня по 5 июля.

Подразделения «Южной» группировки войск также взяли под контроль район Новый города Часов Яр в Донецкой народной республике. Согласно данным Минобороны, всего за эту неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих.

Всего с начала спецоперации российским войскам удалось уничтожить 626 самолетов, 277 вертолетов, 537 зенитных ракетных комплексов, а также 16 506 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

velam

А сейчас они типо не бьют американскими ракетами по России.

Денис Седельников

У штатов агония! США приходит плавный триндец, медленно но методично...

pepelmetal

Каждый удар по России, увеличивает время отключения электричества наукраине

Nik3316

вагон весь будет прозрачный, вместе с сортиром?))