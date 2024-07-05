Минобороны показало подробную карту боевых действий

Минобороны России представило карту боевых действий в зоне спецоперации с взятыми под контроль населенными пунктами. Видео с картами опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Так, на обнародованных кадрах отмечены поселки Степовая Новоселовка в Харьковской области, а также поселки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой народной республике. Все населенные пункты были взяты под контроль за неделю с 29 июня по 5 июля.

Подразделения «Южной» группировки войск также взяли под контроль район Новый города Часов Яр в Донецкой народной республике. Согласно данным Минобороны, всего за эту неделю Вооруженные силы Украины потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих.

Всего с начала спецоперации российским войскам удалось уничтожить 626 самолетов, 277 вертолетов, 537 зенитных ракетных комплексов, а также 16 506 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.