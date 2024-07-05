Жара спровоцировала резкий рост цен на кофе

Мировые цены на кофе увеличилась на 18-20% во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, отмечают эксперты.

Фьючерсы на сорт робуста в Лондоне к концу июня подорожали на 18,1% по сравнению с концом марта. В июне их цена достигала рекордной отметки в 4394 долл. за тонну. Котировки фьючерсов на арабику увеличились за три месяца на 20,6%, приводит «Российская газета» подсчеты Nikkei Asia.

В качестве основной причины такого скачка цен издание назвало жару на территории Юго-Восточной Азии. Отмечается, что с апреля средние температуры воздуха во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах были выше нормы и достигали 48 градусов Цельсия.

При этом вьетнамские фермеры столкнулись не только с жарой, но и засухой, которая может повлиять на осенний урожай. А ведь именно они производят около 40% мирового объема зерен робусты, которая используется для приготовления растворимого кофе.

Масанобу Такано из торгового дома S.Ishimitsu & Co. рассказал, что урожай сорта робуста в прошлом году был плохим, поэтому цены растут из-за опасений, что второй год подряд он будет скудным. Это продлит жесткий баланс между спросом и предложением, сказал Такано.