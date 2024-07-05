Минпросвещения РФ предложило список фильмов для ремейков

Министерство просвещения РФ предложило список фильмов и книг для создания ремейков и экранизаций, сообщил Союз кинематографистов России.

В перечень фильмов для создания ремейков вошли такие картины как «Судьба человека» (1959 год), «Война и мир» (1967 год) режиссера Сергея Бондарчука, «Донская повесть» (1864 год), «Как закалялась сталь» (1973 год). В списке в основном фильмы про войну, снятые по повестям и романам советских писателей.

Для экранизации Минпросвещения рекомендовало произведения «Матренин двор» Александра Солженицына, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Легкое бремя» Бориса Зайцева, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвин и другие.

Целью экранизаций и ремейков будет сохранение исторической памяти и формирование патриотизма среди молодого поколения.