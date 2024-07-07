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«Сбер» спрогнозировали курс рубля к концу года

Источник:
«Известия»
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Сейчас рубль укрепляется, но в дальнейшем, скорее всего, произойдет откат, считает первый зампред «Сбера» Кирилл Царев.

Основное, что сейчас будет оказывать влияние на доллар, — это соотношение импорта и экспорта, рассказал в интервью «Известиям» Кирилл Царев. По его словам, от этих показателей и будет зависеть его движение вверх или вниз.

По его оценкам, к концу года рубль будет примерно на уровне майских значений — плюс-минус 5%. В последний весенний месяц курс нацвалюты к доллару находился в пределах 88,4–92 рубля.

В июле евро может торговаться в районе 91–96 рублей, доллар — 84–89 рублей, юань — 11,4–11,9 рубля, рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

ben2005

Хотя бы до самой пенсии дожить)

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...