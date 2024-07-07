«Сбер» спрогнозировали курс рубля к концу года

Сейчас рубль укрепляется, но в дальнейшем, скорее всего, произойдет откат, считает первый зампред «Сбера» Кирилл Царев.

Основное, что сейчас будет оказывать влияние на доллар, — это соотношение импорта и экспорта, рассказал в интервью «Известиям» Кирилл Царев. По его словам, от этих показателей и будет зависеть его движение вверх или вниз.

По его оценкам, к концу года рубль будет примерно на уровне майских значений — плюс-минус 5%. В последний весенний месяц курс нацвалюты к доллару находился в пределах 88,4–92 рубля.

В июле евро может торговаться в районе 91–96 рублей, доллар — 84–89 рублей, юань — 11,4–11,9 рубля, рассказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.