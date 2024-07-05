Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова Хаваши.

Орбан ранее заявил, что хотел бы убедить стороны конфликта — Украину и Россию — в необходимости вместе «пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами.

Ранее венгерский премьер побывал в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня, чтобы подготовить мирные переговоры с Россией.

Эта инициатива была отвергнута украинской стороной. Зеленский завил, что нельзя «просто так говорить о прекращении огня».