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Орбан неожиданно прилетел в Москву на встречу с Путиным

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова Хаваши.

Орбан ранее заявил, что хотел бы убедить стороны конфликта — Украину и Россию — в необходимости вместе «пройти долгий путь, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами.

Ранее венгерский премьер побывал в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня, чтобы подготовить мирные переговоры с Россией.

Эта инициатива была отвергнута украинской стороной. Зеленский завил, что нельзя «просто так говорить о прекращении огня». 

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Политика #Мир
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