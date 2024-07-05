Стартовали съемки фильма «Сокровища гномов» с Кологривым

Никита Кологривый исполнит главную роль в новом фильме «Сокровища гномов», съемки проекта уже стартовали.

В центре повествования окажется неудачливый коммерсант, который идет на мошенничество, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса – вписывает себя в завещание одинокого старика.

Однако вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов. Они обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Главный герой мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Наше кино».

Фильм «Сокровища пиратов» выйдет в кинотеатрах 29 мая 2025 года.