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Стартовали съемки фильма «Сокровища гномов» с Кологривым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Никита Кологривый исполнит главную роль в новом фильме «Сокровища гномов», съемки проекта уже стартовали.

В центре повествования окажется неудачливый коммерсант, который идет на мошенничество, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса – вписывает себя в завещание одинокого старика.

Однако вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов. Они обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Главный герой мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Наше кино».

Фильм «Сокровища пиратов» выйдет в кинотеатрах 29 мая 2025 года.

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