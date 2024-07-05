НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Депутатам Госдумы предложили пройти пробный ЕГЭ

Источник:
«Российская газета»
341 1

Тестовый пункт для проведения единого государственного экзамена может появиться в стенах Государственной Думы, такое предложение прозвучало на расширенном заседании Комитета Госдумы по просвещению.

Группа депутатов подготовила законопроект об отмене единого государственного экзамена и замене его на государственные выпускные экзамены. Задания ЕГЭ не соответствуют школьной программе, что экзамен — это «угадайка» и, что школьники из-за этого находятся в постоянном стрессе, приводит «Российская газета» пояснительную записку к документу.

«Мы предлагаем всем депутатам возможность лично сдать ЕГЭ: организовать в Госдуме макет пункта проведения экзамена. В течение нескольких недель по каждому предмету будем проводить пробные экзамены», — сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, каждый депутат сможет сам изучить все контрольно-измерительные материалы, посмотреть, как устроено рабочее место выпускника в аудитории. «И оценить объективность всей процедуры», — отметил Музаев.

Еще по теме
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
Минпросвещения допустило возвращение в школы оценок за поведение
Вузы станут выдавать дипломы нового образца
Школьники заработали баллы ЕГЭ на выдуманных цитатах Путина
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Генштаб России назвал срок завершения СВО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

velam

А сейчас они типо не бьют американскими ракетами по России.

Денис Седельников

У штатов агония! США приходит плавный триндец, медленно но методично...

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

pepelmetal

Каждый удар по России, увеличивает время отключения электричества наукраине