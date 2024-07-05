Депутатам Госдумы предложили пройти пробный ЕГЭ

Тестовый пункт для проведения единого государственного экзамена может появиться в стенах Государственной Думы, такое предложение прозвучало на расширенном заседании Комитета Госдумы по просвещению.

Группа депутатов подготовила законопроект об отмене единого государственного экзамена и замене его на государственные выпускные экзамены. Задания ЕГЭ не соответствуют школьной программе, что экзамен — это «угадайка» и, что школьники из-за этого находятся в постоянном стрессе, приводит «Российская газета» пояснительную записку к документу.

«Мы предлагаем всем депутатам возможность лично сдать ЕГЭ: организовать в Госдуме макет пункта проведения экзамена. В течение нескольких недель по каждому предмету будем проводить пробные экзамены», — сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, каждый депутат сможет сам изучить все контрольно-измерительные материалы, посмотреть, как устроено рабочее место выпускника в аудитории. «И оценить объективность всей процедуры», — отметил Музаев.