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Первое мейковер-шоу «На стиле с Глюк'oZой» выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Мейковер-шоу «На стиле с Глюк'oZой», в котором будут преображать героиню и ее квартиру, выйдет на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

По задумке шоу, в начале каждого выпуска героиня проходит тестирование на определение типа личности. Опираясь на результаты теста, команда проекта создает новые образы для участницы и полностью меняет интерьер ее квартиры.

Преображение случится благодаря Глюк’oZе (Наталье Чистяковой-Ионовой) и ее команде: стилистам Алексею Сухареву и Егору Рябчику, визажисту Надежде Борисовой, дизайнеру интерьера Дарье Треболь и специалисту по психотипированию Анне Рыжковой.

«Здесь нет давления на участниц, потому что не каждая обращалась к психологу, у многих даже просто слово "психолог" вызывает страх. А наш подход, наоборот, позитивно раскрепощает героинь. Думаю, проект поможет многим женщинам, даст им толчок и опору для принятия важных решений», — цитирует пресс-служба СТС Глюк’oZу.

В новом шоу эксперименты ждут управляющую гостиницей, фитнес-тренера, работницу по обслуживаю автодрома, массажистку, визажиста, финансиста и других участниц.

Премьера мейковер-шоу «На стиле с Глюк'oZой» — 14 июля в 9.00 на СТС.

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