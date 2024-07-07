Ученые объяснили сложности секса в космосе

Потенциально сексуальная связь может значительно улучшить качество жизни космонавтов, но не все так просто, выяснила команда канадских исследователей из Университета Конкордия и Университета Лаваля.

По утверждениям NASA, сексом в космосе пока еще никто не занимался, но, учитывая быстрое развитие частного космического туризма, человечество, видимо, скоро исправит это упущение.

Ученые под руководством Саймона Дюбе призвали включить в космические программы серьезное изучение «внеземной сексологии». Исследователи выделили несколько проблем, с которыми столкнутся люди, решившие заняться сексом в космосе:

ионизирующее излучение в космосе может повлиять на репродуктивное здоровье, изменив ДНК сперматозоидов, яйцеклеток и даже человеческих эмбрионов;





отсутствие гравитации может сделать секс более сложным физически и неаккуратным, а это большая проблема в среде, где чистота — важнейшее условие;





космические модули обычно тесные и замкнутые, добиться уединения там сложно, так что удовлетворение сексуальных потребностей может оказаться непростым делом;





в небольших внеземных поселениях с ограниченным количеством сексуальных партнеров без сомнения будут конфликты, и даже сексуальные домогательства или насилие.

Чем дальше люди будут от Земли и чем дольше они в космосе, тем вероятнее появление проблем, связанных с сексом и отношениями, считают Дюбе и его коллеги.