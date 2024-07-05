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Боня рассказала о подлости Стоуна по отношению к Сысоевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Саши Стоуна

Виктория Боня подтвердила расставание Саши Стоуна и Надежды Сысоевой, по ее словам, блогер некрасиво поступил по отношению к возлюбленной.

Боня, которая вместе с парой участвовала в шоу «Выжить в Дубае», рассказала, что Стоун бросил Сысоеву еще после первого выпуска проекта.

«Я рекомендую ему увидеть, как он использовал Надю. Он начал предъявлять претензии, что она его выставила в таком свете, что из-за нее его хейтят и ненавидят», — сказала Боня телеграм-каналу «Звездач».

О романе Сысоевой и Стоун стало известно в начале 2024 года. Между возлюбленными большая разница в возрасте — артистка старше избранника на 14 лет.

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