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Верка Сердючка отказалась выступать на фестивале в поддержку ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Катерина Васильєва / CC BY-SA 4.0

Артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказался выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024, который пройдет в Киеве в поддержку ВСУ.

«Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не успеет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне», — объяснил отмену выступления Сердючки менеджер артиста в соцсети.

Фестиваль ATLAS UNITED 2024 должен был состояться в Киеве с 12 по 14 июля. 15% прибыли от продажи билетов планировалось направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

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