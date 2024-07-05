Набиуллина объяснила, почему нельзя изолировать Россию

Полная финансовая изоляции России станет возможной только тогда, когда ее товары перестанут быть нужными мировому рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Мировой рынок нуждается в российском экспорте, в то же время экономические субъекты во многих странах хотят продавать свои товары на нашем рынке, приводит «Российская газета» слова Набиуллиной.

«Есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются», —подчеркнула глава Банка России.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году грузооборот во внешней торговле России сохранился фактически на уровне 2022 года и составил 982 миллиона тонн.