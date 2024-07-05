НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Набиуллина объяснила, почему нельзя изолировать Россию

Источник:
«Российская газета»
421 2

Полная финансовая изоляции России станет возможной только тогда, когда ее товары перестанут быть нужными мировому рынку, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Мировой рынок нуждается в российском экспорте, в то же время экономические субъекты во многих странах хотят продавать свои товары на нашем рынке, приводит «Российская газета» слова Набиуллиной.

«Есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются», —подчеркнула глава Банка России.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2023 году грузооборот во внешней торговле России сохранился фактически на уровне 2022 года и составил 982 миллиона тонн.

Еще по теме
Wildberries введет платную подписку
«Сбермаркет» поменял название
Товарооборот России и Индии достиг рекордного уровня
Маркетплейсы обяжут принимать обратно брак, как все магазины
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
46
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
31
Российские военные заполучили систему наведения ракеты ATACMS
31
Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину