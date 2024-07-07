Интернет‑зависимость оказалась похожа на наркоманию

Интернет-зависимость вызывает негативные изменения в мозге подростков, к такому выводу пришли британские ученые из Университетского колледжа Лондона.

Исследования показали, что интернет-зависимость связана с измененной связностью в сети пассивного режима работы мозга (DMN) и сети реакций вознаграждения, приводит «Газета.ру» отчет ученый, опубликованный в журнале PLOS Mental Health.

Подростки с интернет-зависимостью продемонстрировали снижение связности в таких областях, как дорсолатеральная префронтальная кора и нижняя лобная извилина, которые имеют решающее значение для контроля импульсивного поведения.

Молодые люди с интернет-зависимостью могут испытывать трудности с эффективным управлением своим вниманием и реакциями на внешние сигналы. У них также могут быть проблемы с памятью и другими когнитивными фукциями.

Результаты исследования подчеркнули сходство между интернет-зависимостью и другими формами аддикций, такими как наркомания или лудомания (болезненная тяга к азартным играм).