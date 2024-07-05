YouTube-канал Shaman'a заблокировали

Певец Shaman (Ярослав Дронов) лишился YouTube-канала из-за блокировки, ситуацию он прокомментировал в телдеграм-канале.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я — РУССКИЙ», — написал Дронов.

При попытке зайти на YouTube-канал Shaman'a, выдается сообщение: «Эта страница недоступна. Извините за это. Попробуйте поискать что-нибудь другое».

Ранее артиста внесли в санкционный список ЕС. Тогда Shaman также прокомментировал случившееся, фразой «потому что я — русский».