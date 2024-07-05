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Силы ПВО России уничтожили более 550 самолетов с начала СВО

Источник:
РИА Новости
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Силы и средства ПВО ВКС России с начала спецоперации уничтожили более 42 тысяч целей противника, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Семенов.

«Всего в ходе специальной военной операции войсками ПВО уничтожено более 42 000 воздушных целей. В том числе более 550 самолетов, более 180 вертолетов и более 27 000 БПЛА», — цитирует РИА Новости Семенова.

По его словам, за стойкость и мужество более 5,5 тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны награждены государственными наградами, семеро из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, сообщил командующий.

Десяти соединениям и воинским частям ПВО присвоено почетное наименование «гвардейское», отметил Семенов.

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