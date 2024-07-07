Как избежать теплового удара в жару

Горожанам в жаркую погоду снизить физическую активность и постараться не находиться долго на солнце, посоветовал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал перенести на ранее утро или поздний вечер все поездки по городу, а также занятия спортом и работу на даче. Не следует долго находиться на жаре и в душном, непроветриваемом помещении.

«При тепловом ударе температура тела может быть выше 40 градусов и происходят необратимые последствия для здоровья», — приводит телеграм-канал Депздрава Москвы предупреждение Тяжельникова.

По его словам, летом нужно отказаться от сладких соков и газировок, потому что они перегружают организм. Кофе также лучше не пить, так как он выводит жидкость из организма. А вот чистая вода, морсы и компоты могут стать спасением и помогут перенести аномальную жару.