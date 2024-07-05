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Байден признал, что «облажался» на теледебатах с Трампом

Источник:
ТАСС
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Президент США Джо Байден признался, что «облажался» на дебатах с Дональдом Трампом, но при этом не потерял уверенности в своей победе.

«Во-первых, у меня была плохая ночь, у меня была плохая ночь. И дело в том, что, знаете, я облажался, совершил ошибку», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в интервью журналисту Эрлу Инграму.

Президент США заявил, что собирается выиграть эти выборы. «Мы просто победим Дональда Трампа, как мы это сделали в 2020 году», — сказал он.

Теледебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в Атланте. По данным экспресс-опроса CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу.

Как сообщили американские СМИ, в среде демократов началась паника из-за провального выступления Байдена на теледебатах. Некоторые из них призвали к выдвижению нового кандидата в президенты от Демократической партии.

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