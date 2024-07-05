Фанаты Джей Ло связали ее похудение с разводом

Поклонники певицы Дженнифер Лопес решили, что она сильно похудела и связали это с Беном Аффлеком и их разводом.

Джей Ло опубликовала в соцсети рекламное видео, где представила собственные косметические продукты.

Певица была запечатлена в розовом трикотажном топе, мини-шортах и босоножках. В таком наряде поклонники хорошо рассмотрели фигуру артистки.

В комментариях к публикации фанаты отметили, что она сильно похудела и потеряла формы. Они решили, что такие перемены связаны с переживаниями по поводу разрыва я Беном Аффлеком.