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Определена допустимая порция черешни и абрикосов

Источник:
РИА Новости
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Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала о допустимых порциях черешни и абрикосов.

«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов — то три-четыре абрикоса, если они крупные», — приводит РИА Новости рекомендацию Ильяшенко.

По словам врача, черешня обладает множеством полезных свойств: в ней содержатся витамины группы В, витамин С, также она является хорошим источником энергии за счет содержания натурального сахара. Помимо этого, черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна.

Абрикосы содержат много витаминов, кроме того, отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов. Они быстро насыщают и в тоже время легко утоляют жажду, что важно в жару.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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