Консерваторы на выборах в Британии потерпели полный разгром

Оппозиционная Лейбористская партия уверенно лидирует на парламентских выборах, прошедших в Великобритании в четверг, 4 июля, свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны.

Лейбористы во главе с Киром Стармером получили 410 мест в новом парламенте, гарантировав себе большинство в 170 мандатов, приводит ТАСС результаты экзитполов.

Правящая Консервативная партия терпит сокрушительное поражение — она получает 131 мандат, что на 234 меньше, чем по итогам прошлых выборов в 2019 году. По всей видимости, это худший результат для партии за почти 200 лет.

На третьем месте, согласно экзитполу, идет партия «Либеральные демократы» (61 место), за ней идут правопопулистская партия Reform UK (13), Шотландская национальная партия (10), «зеленые» (2), другие партии и независимые кандидаты (23).

Если эти подсчеты подтвердятся, то уже в пятницу, когда будут окончательно подведены итоги выборов, король Карл III поручит Стармеру сформировать правительство, а лейбористы вернутся ко власти спустя 14 лет.