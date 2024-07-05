НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин исключил прекращения огня в зоне СВО до переговоров

Источник:
Sibnet.ru
345 3

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но останавливать боевые действия без достижения определенных договоренностей было бы ошибкой, заявил президент Владимир Путин.

«Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружился, доукомплектовался», — сказал Путин на встрече с журналистами после завершения саммита ШОС в Астане.

Он подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы «противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации».

Путин также считает маловероятной возможность окончательно завершить конфликт с помощью посредников. «Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — пояснил российский лидер.

Еще по теме
Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
Белоруссия заявила о появлении украинских военных на границе
Белоусов поручил Генштабу разобраться с БПЛА США над Черным море
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин исключил прекращения огня в зоне СВО до переговоров
Консерваторы на выборах в Британии потерпели полный разгром
Байден признал, что «облажался» на теледебатах с Трампом
ЦБ задумался над повышением ключевой ставки
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
46
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии
31
Российские военные заполучили систему наведения ракеты ATACMS
30
Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину