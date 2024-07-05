Путин исключил прекращения огня в зоне СВО до переговоров

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но останавливать боевые действия без достижения определенных договоренностей было бы ошибкой, заявил президент Владимир Путин.

«Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружился, доукомплектовался», — сказал Путин на встрече с журналистами после завершения саммита ШОС в Астане.

Он подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы «противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые бы являлись необратимыми и были бы приемлемыми для Российской Федерации».

Путин также считает маловероятной возможность окончательно завершить конфликт с помощью посредников. «Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — пояснил российский лидер.