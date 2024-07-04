Дворец детского творчества в городе Белове обрушился с первого по четвертый этаж в четверг, возбуждены два уголовных дела, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

ЧП произошло около 16.30 по местному времени (12.30 мск). Рухнули перекрытия и стены здания в Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.

Погибших и пострадавших нет. В учреждении сейчас организован летний лагерь, и дети после занятий вышли на улицу за 40 минут до инцидента. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно.

Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

В местных пабликах пишут, что в городскую администрацию не раз жаловались на состояние этого здания, но чиновники отвечали, что на реконструкцию нет денег.