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Четырехэтажный дворец детского творчества рухнул в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Обрушившийся Дворец детского творчества в городе Белове
Фото: © СУ СК РФ по Кемеровской области

Дворец детского творчества в городе Белове обрушился с первого по четвертый этаж в четверг, возбуждены два уголовных дела, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

ЧП произошло около 16.30 по местному времени (12.30 мск). Рухнули перекрытия и стены здания в Дворце творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П.

Погибших и пострадавших нет. В учреждении сейчас организован летний лагерь, и дети после занятий вышли на улицу за 40 минут до инцидента. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно.

Следователи возбудили уголовные дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

В местных пабликах пишут, что в городскую администрацию не раз жаловались на состояние этого здания, но чиновники отвечали, что на реконструкцию нет денег.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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Топ комментариев

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

saxat

Врёшь сам, будь готов к тому, что и тебя нае.. обманут!

mosquito__2010

Кот тоже не понял что за дичь ты несешь и зачем ты с ним разговариваешь, потому был растерян, я же задаю...