Apple убрала из App Store VPN‑сервисы по требованию Роскомнадзора

Компания Apple по требованиям Роскомнадзора заблокировала приложения VPN-сервисов, размещенных в российском App Store. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store», — сказали ТАСС в ведомстве.

С 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту, напомнили в Роскомнадзоре.