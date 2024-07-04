Илон Маск придумал название для первого города на Марсе

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил название для первого города на планете Марс.

Один из пользователей соцсети X спросил у бизнесмена, как бы тот мог назвать первый город на Марсе. «Bar», — ответил Маск. У этого слова в английском языке есть несколько значений.

Так, Кембриджский словарь в первую очередь переводит его как место, где продаются напитки, в том числе алкогольные, которые там же можно выпить.

Еще один вариант — вещество, которому придана твердая прямоугольная форма. Наконец, возможен перевод слова bar на русский как «преграда» или «барьер».

Ранее Маск обещал, что его космическая компания SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026 году. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек.

На следующем этапе численность населения на Марсе должна достичь 89 тысяч. К 2050 году Маск планировал отправить на Красную планету 1 миллион человек.