Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече «ШОС плюс» в Астане.

«Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров», — цитирует РИА Новости Путина. Он напомнил, что глава украинской делегации парафировал те соглашения, следовательно, они «вполне устраивали Украину».

Россия же никогда не отказывалась от переговоров и сейчас готова их продолжить, подчеркнул Путин.

«Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона, о чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто», — добавил он.

После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Они были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от договоренностей.