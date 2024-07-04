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Депутатов и сенаторов обяжут согласовывать выезд за рубеж

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла на пленарном заседании закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России.

Порядок и сроки такого согласования определят советы палат парламента. При этом указывается, что полномочия парламентариев могут быть прекращены досрочно «в случае выезда из РФ без согласования», приводит ТАСС текст документа

В пояснительной записке указано, что необходимость изменений обусловлена возникновением новых угроз в условиях проведения специальной военной операции, санкционного давления и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб.

Отмечается, что в результате принятия новых норм еще до выезда депутата Госдумы или сенатора можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран.

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