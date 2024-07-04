Принят закон об индексации пенсий

Госдума приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам с 1 октября. Индексация произойдет на 5,1% с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны, сообщается на сайте парламента.

Нововведение предусматривает изменение так называемого понижающего коэффициента - денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. По новым нормам с 1 октября 2024 года коэффициент составит 89,83%.

Средний размер военной пенсии с учетом пересчета коэффициента составит 41 600 рублей, сообщал министр финансов Антон Силуанов. Необходимые ресурсы для индексации предусмотрены, это 2,7 миллиарда рублей.

Сумма военной пенсии, помимо коэффициента, зависит от окладов по должности и званию, продолжительности службы и надбавок. Например, военные пенсионеры в звании полковники получают около 60-70 тысяч рублей. Всего повышение затронет порядка трех миллионов человек.