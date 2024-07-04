ЦБ задумался над повышением ключевой ставки

Совет директоров Банка России, скорее всего, рассмотрит на июльском заседании варианты повышения ключевой ставки до 17-18% годовых, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения [ставки] до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы также будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — цитирует ТАСС Заботкина.

«Высокие темпы экономического роста сопровождаются высоким уровнем инфляции и нежеланием инфляции замедляться, и это показывает, что экономика упирается в ограничение производственных возможностей», — пояснил зампред ЦБ.

«Спрос растет быстрее, чем экономика наращивает потенциал. Это создает дополнительную инфляцию, и нам требуется пройти через некоторый период жесткой денежно-кредитной политики», — сказал он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.