НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries введет платную подписку

Источник:
Sibnet.ru
372 2

Wildberries анонсировал внедрение платной подписки на маркетплейсе. Она будет называться WB Клуб, а ее релиз состоится в августе 2024 года, сообщается в телеграм-канале «WB на связи!».

Стоимость подписки WB Клуб составит 199 рублей в месяц. Тарифы на 6 и 12 месяцев оценили в 1069 и 1899 рублей соответственно. За дополнительную плату клиенты Wildberries получат доступ к специальным скидкам и привилегиям маркетплейса.

Подписчики WB Клуб получат скидки на товары до 20%, возможность изменить ПВЗ в пределах региона в течение первых 30 минут после заказа, приоритетную техподдержку, доступ к предложениям от партнерских сервисов, а также значок WB Клуба напротив имени в разделах «Отзывы» и «Вопросы».

Скидки, предоставляемые подписчикам WB Клуба, будут суммироваться с персональными скидками. Также подписчикам будет доступен специальный раздел, где будут размещены товары по выгодной цене.

Также в WB Клуб войдут скидки на подписки других сервисов. Wildberries рассчитывает, что новый сервис поспособствует росту лояльности и вовлеченности аудитории маркетплейса.

Еще по теме
«Сбермаркет» поменял название
Товарооборот России и Индии достиг рекордного уровня
Маркетплейсы обяжут принимать обратно брак, как все магазины
Оплата QR-кодом: преимущества и недостатки
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Асмус опубликовала откровенное фото и оскорбила себя
Что происходит в организме после полного отказа от алкоголя
Стартовали продажи гаджета для заживления укусов насекомых
Культовая игра «Сапер» получила продолжение
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал основу для будущих переговоров по Украине
Депутатов и сенаторов обяжут согласовывать выезд за рубеж
Wildberries введет платную подписку
ЦБ задумался над повышением ключевой ставки
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
79
Генштаб России назвал срок завершения СВО
71
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь
61
Жизнь в России станет дороже
46
Орбан заявил, что призыв к миру не понравился Зеленскому
41
Лукашенко привел в боевую готовность ВВС и ПВО Белоруссии