Wildberries введет платную подписку

Wildberries анонсировал внедрение платной подписки на маркетплейсе. Она будет называться WB Клуб, а ее релиз состоится в августе 2024 года, сообщается в телеграм-канале «WB на связи!».

Стоимость подписки WB Клуб составит 199 рублей в месяц. Тарифы на 6 и 12 месяцев оценили в 1069 и 1899 рублей соответственно. За дополнительную плату клиенты Wildberries получат доступ к специальным скидкам и привилегиям маркетплейса.

Подписчики WB Клуб получат скидки на товары до 20%, возможность изменить ПВЗ в пределах региона в течение первых 30 минут после заказа, приоритетную техподдержку, доступ к предложениям от партнерских сервисов, а также значок WB Клуба напротив имени в разделах «Отзывы» и «Вопросы».

Скидки, предоставляемые подписчикам WB Клуба, будут суммироваться с персональными скидками. Также подписчикам будет доступен специальный раздел, где будут размещены товары по выгодной цене.

Также в WB Клуб войдут скидки на подписки других сервисов. Wildberries рассчитывает, что новый сервис поспособствует росту лояльности и вовлеченности аудитории маркетплейса.