Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.

В ходе слушаний в комитете палаты представителей по международным отношениям дипломат отметил, что если Россия попытается расширить фронт под Харьковом, США разрешат Украине бить по удаленным целям на российской территории американским оружием.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что ударами американским оружием по территории России власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия, подчеркнул он.