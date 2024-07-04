«Яндекс» добавил в виртуальную клавиатуру новые функции на основе нейросетей YandexGPT и YandexART, сообщает пресс-служба компании.

«Клавиатура» самостоятельно исправит ошибки в орфографии или в согласовании слов, расставит знаки препинания или изменит буквы на заглавные. Функция «Улучшить» позволит сохранить смысл текста, но сделает его проще, логичнее и понятнее.

Также обновленная программа предложит добавить подходящие эмодзи и разнообразить текст синонимами. При этом использовать «Яндекс Клавиатуру» теперь можно в любом сервисе, где есть текстовый ввод.

«Клавиатура» поможет как в написании рабочих писем, так и личных заметок, постов для соцсетей или сообщений друзьям. Можно будет отредактировать тему «Клавиатуры», выбрать цвет клавиш или создать новый фон с помощью нейросетей.