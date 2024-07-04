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«Яндекс Клавиатура» научилась править текст с помощью нейросетей

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» добавил в виртуальную клавиатуру новые функции на основе нейросетей YandexGPT и YandexART, сообщает пресс-служба компании.

«Клавиатура» самостоятельно исправит ошибки в орфографии или в согласовании слов, расставит знаки препинания или изменит буквы на заглавные. Функция «Улучшить» позволит сохранить смысл текста, но сделает его проще, логичнее и понятнее.

Также обновленная программа предложит добавить подходящие эмодзи и разнообразить текст синонимами. При этом использовать «Яндекс Клавиатуру» теперь можно в любом сервисе, где есть текстовый ввод.

«Клавиатура» поможет как в написании рабочих писем, так и личных заметок, постов для соцсетей или сообщений друзьям. Можно будет отредактировать тему «Клавиатуры», выбрать цвет клавиш или создать новый фон с помощью нейросетей.

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Топ комментариев

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

saxat

Врёшь сам, будь готов к тому, что и тебя нае.. обманут!

mosquito__2010

Кот тоже не понял что за дичь ты несешь и зачем ты с ним разговариваешь, потому был растерян, я же задаю...