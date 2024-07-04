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Минкульт прокомментировал идею о дресс-коде для артистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Депутат Госдумы Ирина Филатова опубликовала ответ министра культуры о введении дресс-кода для артистов.

Филатова обратилась в Минкульт России с просьбой ввести дресс-код для артистов после скандального выступления Ольги Бузовой в Уфе. Там артистка вышла на сцену в откровенном боди.

«В адрес региональных органов власти в сфере культуры направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений», — говорится в ответе Минкульта.

Филатова добавила, что требования к артистам будут меняться в зависимости от территории страны. Например, в Санкт-Петербурге и Москве будут одни требования, а в Чечне и Дагестане, других кавказских республиках - совершенно другие нормы.

«И наша знаменитая поп-дива, ставшая поводом обращения в Минкульт, не поехала в Чечню в кожаных трусах петь, так как у нее есть инстинкт самосохранения», — припомнила Филатова Бузову.

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