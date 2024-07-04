Стоун и Сысоева расстались после шоу «Выжить в Дубае»

Блогер Александр Стоун и актриса Надежда Сысоева вместе участвовали в шоу «Выжить в Дубае», как пара, но в Сети появились слухи, что после проекта пара рассталась.

Телеграм-каналы сообщили, что Стоун пришел на открытие одного из столичных ресторанов с новой девушкой, что и стало поводом для слухов о разрыве с Сысоевой.

Возможное расставание прокомментировала певица Анна Седокова, которая наблюдала за парой на шоу «Выжить в Дубае» и стала причиной скандала между возлюбленными.

«Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая грязью, а с собой. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. Особенно за мальчиком», — сказала Седокова телеграм-каналу «Звездач».

О романе Сысоевой и Стоун стало известно в начале 2024 года. Между возлюбленными большая разница в возрасте — артистка старше избранника на 14 лет.