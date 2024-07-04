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Стоун и Сысоева расстались после шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Надежда Сысоева и Саша Стоун на шоу
Надежда Сысоева и Саша Стоун на шоу "Выжить в Дубае"
Фото: © пресс-служба ТНТ

Блогер Александр Стоун и актриса Надежда Сысоева вместе участвовали в шоу «Выжить в Дубае», как пара, но в Сети появились слухи, что после проекта пара рассталась.

Телеграм-каналы сообщили, что Стоун пришел на открытие одного из столичных ресторанов с новой девушкой, что и стало поводом для слухов о разрыве с Сысоевой.

Возможное расставание прокомментировала певица Анна Седокова, которая наблюдала за парой на шоу «Выжить в Дубае» и стала причиной скандала между возлюбленными.

«Было понятно, что он ее бросит сразу же, как только ее рейтинги полетят вниз. И бороться нужно было не со мной, поливая грязью, а с собой. Ни одна болезненная любовь не стоит потери уважения к себе и беготни за парнем. Особенно за мальчиком», — сказала Седокова телеграм-каналу «Звездач».

О романе Сысоевой и Стоун стало известно в начале 2024 года. Между возлюбленными большая разница в возрасте — артистка старше избранника на 14 лет.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

nicollaich

Накануне выборов в святых сышыа звучит грозно.

nicollaich

ПупНачальницы сейчас придэ и распедале, шо это усё брехня.

mosquito__2010

тцкашники ... они искренне и честно объясняют философию западного мира украинцам и наглядно показывают...

1voland1

Так ты же первый цеивропеиц,спроси у себя.