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Умер народный артист России Владимир Матвеев

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни, он известен по театральным постановкам, а также снимался в популярных сериалах.

«Скоропостижная смерть», — цитируют РИА Новости представителя театра имени Ленсовета, где служил Матвеев. Жана актера сообщила агентству, что у артиста остановилось сердце.

На сцене Ленсовета Матвеев сыграл во множестве спектаклей, среди которых — «Левша», «Укрощение строптивой, «Прошлым летом в Чулимске», «Каренин. Анна. Вронский», «На всякого мудреца довольно простоты». Также Матвеев служил в театре «Буфф» и в «Русской антрепризе имени Андрея Миронова».

Помимо театра зрители могли видеть Матвеева эпизодических ролях таких сериалов как «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита» и «Улицы разбитых фонарей».

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