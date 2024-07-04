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Вышел трейлер фильма «Пальма 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Фильм «Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о дружбе с медвежонком Мансуром, а также опасных приключениях героев в тайге.

По сюжету второй части фильма, летчик Вячеслав Лазарев оставил большую авиацию и с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2.

Жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма.

Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

«В "Пальме 2" появляются новые герои, а главное, в ней появляется медвежонок, сниматься с которым было одновременно и очень сложно, и очень интересно. Зрителей ждет настоящее киноприключение», — цитирует пресс-служба канала «Россия» исполнителя роли Коли актера Леонида Басова.

Фильм «Пальма 2» выйдет в прокат 20 марта 2025 года.

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