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Список авто для чиновников пополнился новыми моделями

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили Lada Largus и Xcite X-Cross 7 вошли в перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, сообщил Минпромторг.

Также в список вошли четыре модели ГАЗ: «Газель» NEXT, «Газель» NN, «Соболь» и «Соболь NN».

«При планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень», — говорится в сообщении.

Сейчас в перечне 14 брендов и более 40 моделей. Впервые такой список Минпромторг обнародовал прошлой осенью 2023 года, в него вошли модели шести марок: Lada, Aurus, «УАЗ» и «Москвич», Evolute и Haval.

Зимой к ним добавили SWM, «Соллерс», Kaiyi, BAIC, «Амберавто», а также Citron C5 Aircross, который производится в Калужской области.

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Авто #Авторынок #Автопром
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