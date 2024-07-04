Главная причина потепления климата — деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если представить, что углекислый газ перестал поступать в атмосферу «уже завтра», то накопленная от человеческой деятельности часть парниковых газов уменьшится вдове только через 30 лет, сказала Вильфанд РИА Новости.

«Именно поэтому, при всех сценариях, что бы человечество ни делало, до конца века все равно будет повышение температуры. Вся надежда на мягкое потепление», — отметил метеоролог.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. В итоге температуры начинают расти даже во внетропических регионах.